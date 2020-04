Leichlinger Straßengalerie soll stattfinden : Die Sommerserenaden gibt es online

Leichlingen Die Stadt musste das Kulturleben auf Eis legen. Wiederaufnahme ungewiss. Ein Lichtblick kommt aus dem Höhendorf.

Wegen der anhaltenden Corona-Schutzmaßnahmen wurde das kulturelle Leben in der Blütenstadt komplett heruntergefahren. „Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, wann wieder Kulturveranstaltungen stattfinden können“, sagt Stadtsprecherin Ute Gerhards bedauernd.

Stadtbücherei Kultur in Buchform kann ab Montag, 20. April, wieder vor Ort ausgeliehen werden – unter Abstands- und Hygiene-Auflagen.

Dabei stehe das Kulturbüro im Zwiespalt zwischen dem Wunsch, Künstler zu unterstützen und zumindest schon für die Zukunft feste Einnahmen in Aussicht zu stellen, und einer verantwortungsvollen Finanzplanung, insbesondere angesichts von Sonderausgaben und wegbrechenden Einnahmen für den gesamten städtischen Haushalt, heißt es aus dem Rathaus.

„Die Crux ist dabei auch, dass im städtischen Haushalt neben den Personalkosten kein Etat für die Kulturarbeit eingeplant ist. Sämtliche Veranstaltungen müssen sich selbst refinanzieren“, merkt Gerhards an. Größtenteils geschehe dies über Eintrittsgelder und ausverkaufte Veranstaltungen, ergänzt teilweise durch Stiftungsgelder der Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse Köln und durch Unterstützung der Stadtwerke Leichlingen.

„Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch“, kündigt Ute Gerhards an. Da die Reihe „Witzheldener Sommerserenaden“, vier Konzerte, die von Mai bis Juli in der evangelischen Kirche in Witzhelden stattfinden, durch die Unterstützung der Leichlingen-Stiftung finanziell auf recht sicheren Beinen stehe, plant das Kulturbüro, „zumindest einen Teil der Konzerte ohne Publikum stattfinden zu lassen, aufzuzeichnen und online zur Verfügung zu stellen“.