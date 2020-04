Ohne Handy fällt der Ticketkauf in Leichlingen schwer : Kaum Verkaufsstellen für Bustickets

Leichlingen Den Fahrschein direkt beim Busfahrer zu kaufen, ist während der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Ein Problem für ältere Menschen, die im Leichlinger Stadtgebiet nicht zentrumsnah wohnen und kein Handy besitzen.

Denn außer an den Automaten der Deutschen Bahn an den Bahnhöfen gibt es in Leichlingen kaum Kaufgelegenheiten. Die Wupsi verweist auf „Bine’s Büdchen“ am Bahnhof. „Ab dem 20. April werden zudem unsere Kundencenter in Bergisch Gladbach, Opladen und der Fixheide wieder öffnen, in denen dann ebenfalls Tickets erworben werden können“, teilt Wupsi-Sprecherin Kristin Menzel mit.