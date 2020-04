Trockenheit : Leichlinger Landwirte sehnen Regen herbei

Leichlingen Die seit Wochen anhaltende Dürre macht Acker- und Obstbauern zu schaffen. Zum Teil ist der Boden steinhart.

Die Kartoffeln sind vielerorts schon in der Erde, die Zuckerrüben ebenso. Im Moment bereiten die Landwirte wie Bernd Hielscher in Leichlingen die Mais-Aussaat und den ersten Grasschnitt vor — und wünschen sich dringend Regen. Denn bislang ist der April viel zu trocken. Seit Wochen gab es keinen richtigen Niederschlag — dafür über 20 Grad an Ostern.

Bernd Hielscher vermutet das ebenso. Seine Traktoren wirbeln gehörig Staub auf, wenn sie derzeit über die Felder fahren. Das Futter für seine 210 Milchkühe plus die Nachzucht baut er selbst an. 144 Hektar bewirtschaftet er dafür — überwiegend mit Mais und Gras. Die bange Frage, die er sich stellt: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Aussaat, und wann mäht er den ersten Schnitt?

Im vergangenen Jahr sei es um Ostern herum schon soweit gewesen. Aufgrund des fehlenden Regens ist das Gras derzeit aber noch nicht hoch genug. „Im März hat die Kälte das Wachstum zum Stagnieren gebracht, jetzt fehlt das Wasser, so dass wir nicht sagen können: In 14 Tagen sind wir locker bereit.“

Die Landwirtschaft leidet unter der Trockenheit. Auch in Leichlingen macht sich der Wassermangel bemerkbar. „Die oberen zehn Zentimeter Boden sind wie Beton, da sind Spalten entstanden, in die kann man Kugelschreiber reinstecken“, verdeutlicht Sesterhenn. Seine Tulpen hätten auf den Feldern ebenfalls gelitten. „Die sind nicht so hoch wie sonst. Die kommen aus der Erde, und durch die Sonne geht direkt die Blüte auf.“ Ähnliches berichtet Silvia Pallenberg, zugleich stellvertretende CDU-Ratsfraktionsvorsitzende. Sie baut unter anderem Kartoffeln an. „Die Samen kommen zwar aus dem Boden, aber sie brauchen zum Wachsen dringend Wasser.“