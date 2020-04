Corona aktuell : 400 Fälle im Kreis, keine neuen Infizierten in Leichlingen

Leichlingen Am Montag sind im Rheinisch-Bergischen Kreis drei weitere Corona-Fälle bestätigt worden, keiner davon aus Leichlingen. Damit steigt die Gesamtzahl der im Kreis positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 400 an, darunter sind unverändert 25 Menschen aus Leichlingen.

28 Patienten, die am Corona-Virus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung.