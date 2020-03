Leichlingen verbietet Veranstaltungen und schaltet Bürgertelefon : Corona: Bürgerbus Witzhelden stellt vorerst Betrieb ein

Leichlingen Der Bürgerbusverein Witzhelden mit der Linie 259 stellt zwischen dem 17. und 19. März wegen des Coronavirus vorsorglich den Betrieb ein. „Damit möchten wir der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegentreten und der Empfehlung unseres Dachverbands der Bürgerbusvereine NRW folgen.

In Leichlingen sind am Montag, 16. März, Kitas, Schulen und städtische Einrichtungen bis auf Weiteres geschlossen. „Dies bedeutet, dass Eltern ab Montag ihre Kinder nicht mehr in die Einrichtungen schicken dürfen. Es gilt eine Ausnahme für Eltern, die es bis Montag nicht geschafft haben, eine Betreuung für ihre Schulkinder zu organisieren. Hier steht auch eine Betreuung für Montag und Dienstag, 16. und 17. März, zur Verfügung. Weitere Informationen geben die Schulen und Betreuungseinrichtungen“, teilt die Verwaltung mit. Ausnahmen bestehen für Eltern aus Berufsgruppen im Gesundheitswesen, den Rettungsdiensten, der Polizei, der Notdienste in Versorgungseinrichtungen oder Teilen des Öffentlichen Dienstes. Informationen/Formulare gibt es auf der Stadt-Homepage. „In den weiterführenden Schulen wird für die aktuellen Abschlussjahrgänge sichergestellt, dass geplante nötige Prüfungen abgelegt werden können“, heißt es weiter.