Nahverkehr : Diskussion um bessere Taktung der Buslinien 251 und 253

Leichlingen Insbesondere die Linie 253 und deren Fahrplan beschäftigen nach dem Hüttebräucker-Aus die politischen Lager.

Das Leichlinger Busunternehmen hatte am 24. Januar einen vorläufigen Insolvenzantrag gestellt. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wurde die Wupsi zum 1. März von der Stadt Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis beauftragt, die Linien 251 und 253 zu bedienen. Scholz bringt zu diesem Thema für die CDU in der Bezirksvertretung einen Antrag mit konkreten Anregungen ein: „Bisher fährt der erste Bus von der Haltestelle Oderstraße in Rheindorf-Nord in Richtung Opladen um 6.22 Uhr. Pendler, die schon vorher die Züge am Bahnhof Opladen erreichen müssen, haben dazu bisher keine Chance. Ebenfalls fährt der letzte Bus abends schon um 20.42 Uhr. Auch hier muss es Verbesserungen geben.“ Extrem sei die Situation überdies am Wochenende. „Samstags und sonntags fährt die Linie 253 nur stündlich, samstags nur von 7.22 bis 20.22 Uhr, sonntags sogar nur zwischen 11.27 Uhr und 19.27 Uhr.“