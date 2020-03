Wegen Coronavirus : Im Bürgerbüro wird nur noch mit Termin bedient

Leichlingen Wer im Bürgerbüro und im Bauamt Dinge regeln möchte, benötigt nun einen Termin, teilt die Stadt Leichlingen mit. Damit wolle man das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus reduzieren. „Dichtes Gedränge muss vermieden werden.“ Ein Termin kann entweder online unter https://tempus-termine.com/termine/index.php?

anlagennr=43 vereinbart werden oder telefonisch unter 02175 992-200. Aufgrund der hohen Nachfrage bittet die Stadt, bei Start des Anrufbeantworters eine Telefonnummer mit einer Rückrufbitte zu hinterlassen. „Es wird so schnell wie möglich zurückgerufen, um dann zu helfen“, versichert Stadtsprecherin Ute Gerhards. Bürger, die dennoch ohne vorherige Kontaktaufnahme vorsprechen, bekämen an der Infotheke keine Wartemarke, sondern einen Termin, zu dem sie wiederkommen könnten. „Hierdurch wird gewährleistet, dass der Aufenthalt so kurz wie möglich gehalten wird und sich so wenig Menschen wie möglich im Wartebereich treffen.“