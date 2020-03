Neubau im Sommer 2021? : Henley-Brücke: Nachfolgerin aus Stahl

Leichlingen Läuft alles reibungslos, könnte der Neubau im Sommer 2021 beginnen. Die Planungen dazu sind schon im Gange.

Die Freundschaft zwischen der Blütenstadt und dem englischen Henley-on-Thames ist seit Jahrzehnten stabil. Die der Partnerstadt gewidmete Brücke über die Wupper ist es nicht. „Sie ist so kaputt, dass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre“, sagt Jürgen Scholze, Leiter des Leichlinger Tiefbauamtes. Seit geraumer Zeit ist die Holzbrücke deswegen gesperrt. Ein großes Warndreieck mit Ausrufezeichen ist am Bauzaun der gesperrten Brücke befestigt, daneben der Hinweis auf die Umleitung rund 300 Meter weiter über die Funchal-Brücke.

Freilich ist noch nichts sichtbar, aber in den Büros der Verwaltung laufen die Planungen. Scholze verrät schon so viel: „Das neue Bauwerk soll vier bis fünf Meter breit werden, damit auch Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen im Begegnungsverkehr gut aneinander vorbeipassen.“ Er kann sich auch vorstellen, dass Radfahrer im Schritttempo über die neue Brücke fahren dürfen.

Für das Vorhaben, das nach einer ersten „ganz, ganz groben Kostenschätzung“ bei rund 650.000 Euro liegen könnte, sei jetzt die Baugrunduntersuchung in Auftrag gegeben. Denn die Wiederlager des neuen Brückenbauwerks müssen fünf bis sechs Meter tief in den Untergrund. „Dazu müssen wir wissen, was da los ist, ob dort Kies oder Sand oder etwas anderes liegt“, erläutert der Leiter des Tiefbauamtes. Bei der Bezirksregierung wird außerdem die Kampfmittelfreiheit abgefragt.

Das Prozedere, das dann folgt, fasst Jürgen Scholze so zusammen: Erst muss ein Entwurf, „der auch optisch ansprechend sein soll“, vorliegen samt genauerer Kostenschätzung, dann kann die Stadt einen Antrag auf Fördergeld aus dem Topf für Nahmobilität beim Land stellen und auf einen Finanzierungszuschuss hoffen. Das Bauvorhaben müsse bundesweit ausgeschrieben werden. Nach der Theorie kommt die Praxis. Wann der tatsächliche Bau der neuen Brücke beginnt, ist noch offen. Die Stadt stehe erst am Anfang der Planungen. „Aber ich freue mir ein Loch in den Bauch, wenn es insgesamt einen reibungslosen Ablauf gibt und ab Sommer 2021 gebaut werden könnte“, stellt Jürgen Scholze in Aussicht.