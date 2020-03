Corona-Ausbreitung : Schüler erhalten ab nächster Woche Lernstoff per E-Mail

Schüler erhalten ab nächster Woche Lernstoff per E-Mail

Leichlingen Die beiden weiterführenden Schulen in Leichlingen sind auf die Schulschließung wegen des Coronavirus’ bis Ostern vorbereitet: Für Fünft- und Sechstklässler, deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen (insbesondere im Gesundheitswesen) tätig sind, wird ein Not-Betreuungsangebot organisiert.

Das Formular, um diesen Bedarf anzumelden, findet sich unter anderem auf der Internetseite der Sekundarschule. Bis Dienstag einschließlich können Eltern ihre Kinder nach eigenem Ermessen in die Schule schicken, wenn sich eine Betreuung kurzfristig nicht organisieren lässt.

Im Gymnasium gibt es während der Schließung „Beschulung auf Distanz“. Am Freitag wurden alle Schüler gebeten, Bücher und Arbeitshefte mit nach Hause zu nehmen. Wer das noch nicht gemacht hat, kann die Unterlagen am Montag und Dienstag in den Unterrichtszeiten abholen.