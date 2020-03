Wegen Corona : Bürgerforum und Gartenmarkt fallen aus

Leichlingen Um die Ausbreitung des Corona-Virus’ zu verhindern, wurden die Termine in Witzhelden und Leichlingen abgesagt.

Das Bürgerforum werde in jedem Fall nachgeholt. „Dies kann jedoch erst geschehen, wenn sich die Lage entspannt hat.“ Damit sei in den kommenden Wochen nicht zu rechnen. „Eine fristgerechte Einreichung eines Antrags für die Städteförderungsmaßnahmen in Witzhelden muss somit voraussichtlich leider in das Jahr 2021 verschoben werden.“