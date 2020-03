Aktion „Wir für Leichlingen“ : Björn Bauer malt und versteigert Bild mit Leichlinger Motiven

Leichlingen Es ist ein Bild von einem Leichlinger für Leichlinger. Vieles von dem, was die Blütenstadt charakterisiert, ist zu sehen: der Marktplatz etwa, die Kirche und auch die markante Marly-le-Roi-Brücke hat Björn Bauer gemalt.

Für ihn gehört auch Witzhelden unbedingt auf sein Bild, genauso wie viele Häuschen, die stellvertretend für den Einzelhandel in der Blütenstadt stehen sollen. Dass gerade die kleineren, lokalen Unternehmen unter der Corona-Pandemie leiden, besorgt Bauer — und hat ihn zugleich motiviert, sich wie viele Bürger in diesen Tagen an einer der Hilfsaktionen zu beteiligen.