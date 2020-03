Leichlinger Lehrer sagen Danke : Corona: Lehrer stellen Video auf Youtube

Leichlingen Die Lehrer der Sekundarschule Leichlingen haben einen Film für ihre Schüler gedreht. Ihren Appell, in Zeiten von Corona zu Hause zu bleiben, verbinden sie mit einem Dankeschön für alle, die helfen, die Krise zu meistern.

Ökumenisches Glockenläuten Bis zum 9. April läuten katholische und evangelische Kirchengemeinde in Leichlingen jeweils um 19.30 Uhr für fünf Minuten die Glocken zum Gebet.

Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen „bringen uns alle in eine besondere Lage“, sagt der Schulleiter, „da dachten wir uns, man darf auch mal auf besondere Art und Weise mit den Schülern kommunizieren.“

Ein Appell via Internet, der indes nicht ausschließlich als solcher verstanden werden soll. Die Lehrer wählen im Video bewusst keine einseitige Ansprache, sie zeigen vielmehr Verständnis für ihre Schüler. „Wir wissen, wie ungewöhnlich, wie neu und wie unsicher die Situation für euch ist“, heißt es zu Beginn. „Denn für uns ist sie es auch.“

Innerhalb eines Tages wurde das Youtube-Video mehr als 2600 Mal aufgerufen. Die Resonanz sei toll. „Seit das Video am Sonntag online gestellt wurde, erreichen uns viele positive Rückmeldungen“, sagt Kayser. „Uns war wichtig, den Schülern zu sagen: Wir denken an euch, wir sind alle in der gleichen Situation.“