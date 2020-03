Neue Aktion von Stadt und Quartierstreff : Für die Nachbarn – „Leichlingen hilft“

Koordinieren die Aktion „Leichlingen hilft“ auf städtischer Seite: Ute Gerhards, Frank Steffes und Rebecca Hermann (v.l.). Foto: Stadt Leichlingen

Leichlingen Stadt und Quartierstreff tun sich für ein Angebot zusammen, das Hilfesuchende und Helfer koordiniert.

Die Corona-Krise schlägt hohe Wellen, die Angebote an Solidarität und Hilfen auch. Jetzt tun sich Stadtverwaltung und Quartierstreff zusammen, um eine Nachbarschaftshilfe in der Blütenstadt und im Höhendorf auf die Beine zu stellen. „Leichlingen hilft – Wir sind für Sie da!“, haben die Initiatoren die Aktion getauft und Flyer damit betitelt. 13.000 Stück hat die Stadt drucken lassen. Die Bürger finden sie laut Verwaltung in den nächsten Tagen in ihren Briefkästen. „Die derzeitige Situation fordert unsere Gemeinschaft in besonderem Maße heraus. Glücklicherweise können sich die Leichlinger auf eine breite Basis an ehrenamtlichem Engagement verlassen!“, ist auf dem Flyer unter anderem zu lesen. Und weiter unten: „Ihre Stadt Leichlingen lässt Sie nicht alleine.“

Stadtsprecherin Ute Gerhards fasst zusammen: „Wer sich aufgrund der Coronavirus-Welle derzeit in einer Notlage befindet und eine zuverlässige Hilfe benötigt, der soll sie bekommen.“ Gemeint sind damit Menschen, die einer Risikogruppe angehören oder sich in Quarantäne befinden und deshalb nicht vor die Tür können. Dort muss aber ab und an hin, wer Lebensmittel braucht, Besorgungen bei der Post oder in der Apotheke zu erledigen hat oder sein Haustier angemessen betreuen will. In all diesen Fällen soll die neue Aktion unter die Arme greifen, soll aber auch bei der telefonischen Kontaktpflege und bei Fragen rund ums Thema digitale Kommunikation unterstützen. Stadtverwaltung und Quartierstreff fungieren dabei als Koordinierungshilfe für weitere Organisationen und Vereine, damit am Ende eine vertrauensvolle Nachbarschaftshilfe stehen kann.

Info Von montags bis freitags erreichbar Telefonnummer für Hilfesuchende Die Corona-Hilfe im Rathaus ist unter 02175 992-666 oder corona@leichlingen.de von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und Montag bis Donnerstag auch von 14 bis 16.30 Uhr erreichbar.