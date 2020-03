Erste Leichlinger Video-Konferenz : Öner Balkaya initiiert Online-Treffen für alle

Leichlingen Dem Fakt, dass die sozialen Kontakte zur Eindämmung des Coronavirus runtergeschraubt sind, tritt der Leichlinger Informatiker mit einer smarten Idee entgegen. Umsetzung: direkt am Mittwochabend.

Balkaya Ich habe entsprechende Lizenzen gekauft. Aber damit ist es nicht getan. Ohne lange Erfahrung und ohne das Wissen, was man macht, geht ein solches Projekt immer daneben. Wenn man es für eine große Anzahl an Menschen anbietet, muss man sehr gut planen und die Softwareeinstellungen richtig machen. Ich bin Informatiker und habe viele Jahre Erfahrung mit Videokonferenzen. Am letzten Wochenende habe ich bei der von der Bundesregierung ausgerichteten „hackathon“ als Mentor mitgemacht. Da habe ich an mehr als 30 Stunden Videokonferenzen mit verschiedenen Teams teilgenommen. Organisatorisch war auch eine Menge zu erledigen, damit jetzt viele teilnehmen können. Ich habe das Ganze über Facebook verbreitet, Bekannte und Organisationen informiert. Jetzt spricht sogar der Bürgermeister eine Begrüßung. Ich hoffe, dass ein paar 1000 Leute mitmachen.