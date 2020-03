Corona aktuell : Ein Leichlinger Betroffener gilt als geheilt

Im Kreis kamen am Donnerstag elf weitere Fälle hinzu. Insgesamt sind 163 Menschen im Rheinisch-Bergischen betroffen. 32 gelten als geheilt, heißt es am Donnerstag. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Fallzahlen – Am Donnerstag sind elf weitere Corona-Fälle im Kreis hinzugekommen. Es gibt insgesamt 163 Infizierte. In Leichlingen hat sich die Zahl von 16 Betroffenen nicht erhöht.

Radiokonzert Das Tauftagskonzert am 30. März in Witzhelden muss ausfallen, aber in der Sendung „Lieblingsstücke“ sendet WDR 3 am Sonntag, 29. März, ab zirka 9.45 Uhr, das Streichquartett A-Dur op. 25,2 von Johann Wilhelm Wilms in einer Aufnahme des Minguet-Quartetts, berichtet Andreas Braun vom VVV Witzhelden. Am 30. März 1772 ist der Witzheldener Komponisten getauft worden.