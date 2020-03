Nach Einbruchsversuch: Polizei bittet um Mithilfe : 6000 Euro Sachschaden nach Einbruch in den Kindergarten in Witzhelden

Unbekannte haben versucht, über die Fenster in den Witzheldener Kindergarten einzudringen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Leichlingen Unbekannte Täter haben versucht, in die Kindertagesstätte Am Wasserturm in Witzhelden einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten zwei Mitarbeiterinnen am Montag Mittag an mehreren Fenstern und Türen der Einrichtung diverse Hebelspuren.

Offenbar gelangten die Täter aber trotz massiver Hebelversuche nicht in die Räume. Nach Behörden-Angaben muss die Tat in den vergangenen zwei Wochen passiert sein. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Eine Spurensicherung wurde angefordert.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 02202 205-0 zu melden.

(ssa)