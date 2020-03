Basketball : LTV will „tollen Weg“ bald fortsetzen

So feierten die Basketballer des LTV den Aufstieg in die zweite Regionalliga mit ihren Trainer Björn Jakob (vorne). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Aufstieg der Basketballer des Leichlinger TV in die zweite Regionalliga ist nun auch amtlich. Nach dem vorzeitigen Saisonabbruch durch die Coronavirus-Pandemie war das zuletzt noch unklar, nun gab es aber Grünes Licht. Auf der Suche ist Trainer Björn Jakob nach einem Center.

Und nun beginnen bei den Leichlingern die Planungen für die kommende Runde. Jakob kann vermelden, dass die gesamte Besetzung zusammenbleiben wird und man sich nur noch auf die Suche nach einem weiteren Center macht. „Überhaupt sehen wir uns nur nach Spielern um, die uns absolut weiterbringen werden. Viel größere Priorität besitzt aber die Förderung der eigenen Nachwuchsspieler“, betont Jakob, der in dieser Runde immer mal wieder den Talenten wie Jesse Haberland oder Julius Schulz längere Einsatzzeiten ermöglichen konnte und sie auf die neuen Aufgaben vorbereiten will.

Aber Jakob, der gleichzeitig auch als Abteilungsleiter das große Ganze im Auge behalten muss, sieht die Basketballer besser denn je aufgestellt. Insgesamt hat die Abteilung einen neuen Mitgliederrekord von 220 Sportlern aufgestellt. Im Nachwuchsbereich geht sogar zum ersten Mal eine zweite Mannschaft in der Altersklasse U 12 an den Start. Auch die Minis unter der Verantwortung von Herrenspieler Kai Behrmann erfreuen sich großer Beliebtheit. „Und jetzt hoffen wir wie so viele andere Vereine, dass wir die Krise gemeinsam gut überstanden bekommen und dann unseren tollen Weg fortsetzen werden“, sagt Jakob, der im gleichen Atemzug ein dickes Dankeschön an die Sponsoren und die zahlreichen Helfer richten möchte, ohne die ein reibungsloser Spiel- und Trainingsbetrieb nicht möglich wäre.