Leichlingen : An der Kirchstraße soll eine Allee entstehen

An der Kirchstraße soll eine Allee entstehen

Mitarbeiter des Bauhofs hatten im Herbst die ersten Bäume an der Kirchstraße gepflanzt. Foto: Marcel Dörder

Leichlingen Die Blutpflaume an der Kirchstraße trägt bereits ihre ersten Blüten. Der Förderverein „Rettet den Stadtpark“ hat den kleinen Baum aus Mitgliedsbeiträgen finanziert.

Das Team des Bauhofs hatte im Herbst insgesamt drei Bäume an der Kirchstraße gepflanzt, von denen zwei über Spenden Leichlinger Bürger und einer über den Förderverein finanziert wurden. Weitere sollen in Zukunft dazukommen. „Wir alle wissen, wie wichtig Bäume für unser Stadtklima sind“, schreibt die Initiative „Future for Leichlingen“, die etwas gegen den Klimawandel und etwas für die Blütenstadt tun möchte.