Kreis richtet ein Lagezentrum ein : Stadt setzt Kontaktsperre konsequent um

Leichlingen Ordnungsamt hat bisher ermahnt. Ab sofort werden Verstöße mit Bußgeldern geahndet. Kreis richtet Lagezentrum ein.

Die Notwendigkeit, sich zum Schutz vor dem Coronavirus unbedingt an die Regeln halten zu müssen, scheint bei den Menschen in Leichlingen angekommen zu sein. Bürgermeister Frank Steffes jedenfalls lobt die Bürger.

Die Vorgaben des Landes zur Einhaltung der Kontaktsperre sind eindeutig. Grundsätzlich sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen nicht mehr erlaubt. Gastronomische Betriebe dürfen Getränke und Speisen nur noch außer Haus verkaufen. Spiel- und Bolzplätze sind bereits in der Vorwoche geschlossen worden. Binnen weniger Tage ist das Alltagsleben in Leichlingen fast auf null gefahren worden. Nun sorgen rund zehn Mitarbeiter des personell aufgestockten Kommunalen Ordnungsdienstes in Kooperation mit der Polizei dafür, dass dies vorerst auch so bleibt.