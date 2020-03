Corona-Hilfe : Leichlinger organisieren Lieferservice neu

Bei Ugur Tosun (links) vom „Bergisch Burger“ bekommt man sein Essen mit entsprechendem Abstand durchs Fenster gereicht. Am Wochenende hat er an Pfleger und Rettungskräfte kostenlos Burger verteilt. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Restaurants und Läden sind geschlossen. Die Leichlinger Unternehmerschaft steht zusammen und zeigt sich kreativ. Im Onlineportal „Einkaufen in Leichlingen“ listen Händler, Gastronomen und Dienstleister ihre Angebote auf.

Und zugleich richtet sich die Aufforderung an die Geschäfte: Wer noch nicht aufgelistet ist, kann seine Angebote gerne weitergeben (Mail an info@einkaufen-in-leichlingen.de). Der WIV verspricht: „Wir nehmen alle auf – unabhängig davon, ob sie aktuell Mitglied im Wirtschaftsförderungsverein oder Partner bei ,Einkaufen in Leichlingen’ sind. Wir denken, in der Krise spielt das keine Rolle.“