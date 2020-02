Regionalliga : Volleyballerinnen siegen klar

Langenfeld Für die Volleyballerinnen der SG Langenfeld ist der SC Düsseldorf nach dem 3:0 in der Regionalliga einstweilen ein Ex-Angstgegner. Das Team von Michael Wernitz ist mit 30 Punkten Vierter und empfängt als nächstes den Zweiten TuS Herten.

Es gab einmal eine Zeit, in der die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) einen großen Angstgegner hatten. Sowohl in der Meisterschaft als auch im Bezirkspokal hatte die Mannschaft von Trainer Michael Wernitz gegen den Konkurrenten SC 99 Düsseldorf nichts zu bestellen. Doch bereits in der Hinrunde konnte die SGL durch den 3:2-Erfolg in Düsseldorf überraschen, bevor sie jetzt das Rückspiel sogar mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) zu ihren Gunsten entschied.