Eishockey, Regionalliga : Aliens machen es noch spannend

Begrüßung in Duisburg: Die Füchse und die Ratinger Ice Aliens stehen sich gegenüber. Foto: Ice Aliens

Ratingen Wie erwartet gibt es beim Tabellenführer der Eishockey-Regionalliga nichts zu holen für die Ice Aliens, aber nach einem frühen 0:2 gelingt den Ratingern in Duisburg noch das 2:2. Am Ende heißt es zwar 2:5, doch die Partie macht Hoffnung für das nächste Duell am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Ende des Spiels stand es 5:2 für den EV Duisburg, doch die Partie der Eishockey-Regionalliga gegen die Ratinger Ice Aliens war über weite Teile ausgeglichen. Obwohl die Füchse schnell mit 2:0 in Führung gingen, blieben die Ice Aliens konzentriert und erzielten noch im ersten Drittel durch Alexander Brinkmann den Anschlusstreffer. Bemerkenswert, dass dieser Spielabschnitt gänzlich ohne Strafzeiten auskam.

Im zweiten Drittel verloren die Gastgeber etwas den Faden, die Ice Aliens kamen immer besser ins Spiel. So war der Ausgleichstreffer in der 35. Minute durch Dennis Fischbuch die logische Konsequenz. Duisburgs Trainer Jacobs vernahm die Signale und nahm sofort eine Auszeit.

Den letzten Abschnitt eröffneten die Füchse dann wieder druckvoll und gingen in der 45. Minute wieder in Führung. Die Aliens kämpften, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern. Dennoch zeigten sie, dass der EV Duisburg verletzbar ist und das Spiel am kommenden Freitag mindestens genauso spannend wird.

(RP)