Handball : SGL-Keeper Schmidt hat mit Ratingen abgeschlossen

Langenfeld Der 27-jährige Jascha Schmidt ist eine Führungspersönlichkeit beim Langenfelder Handball-Regionalligisten. Samstag kommt sein Ex-Klub, der Torwart würde gegen diesen gerne die Siegesserie ausbauen. Er sagt, er habe sich bewusst für einen Verein wie die SGL entschieden: „Ein Verein, bei dem alle nicht wegen der Moneten sind.“

Rivalität ist seine Sache nicht, Erfolge schon. Vier Siege in Serie haben Jascha Schmidt und die Handballer der SG Langenfeld (SGL) in Regionalliga und Amateurpokal in diesem Jahr gefeiert. Am Samstag (Anwurf 18 Uhr, Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium) soll der fünfte folgen. Und das gegen die SG Ratingen, Schmidts Ex-Klub. „In der Hinrunde war das noch ein Thema für mich, jetzt nicht mehr“, sagt der Torhüter des Viertligisten. Mit der Zeit beim Ligakonkurrenten, als der nordmazedonische Nationalkeeper Petar Angelov Schmidts Einsatzzeiten auf ein Minimum reduzierte, hat er abgeschlossen. Stattdessen ist der 27-Jährige hungrig auf Siege mit der SGL. „Gegen Köln-Wahn haben wir zum ersten Mal dominiert“, lobt Schmidt. Das war der Sieg zum Jahresauftakt. Seitdem spielte sich die Mannschaft von Trainer Markus Becker in einen kleinen Rausch – und Schmidt ist daran nicht ganz unschuldig. „Das fühlt sich echt gut an“, sagt er über sein Formhoch. Das sollen nun auch die alten Kollegen zu spüren bekommen.