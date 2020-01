Fußball : SFB holen Torwart vom nächsten Gegner

Torwart Sebastian Wickl, hier für den Wuppertaler SV in der Regionalliga, ist zu den SFB gewechselt. Foto: imago/Otto Krschak/OTTO KRSCHAK

Monheim Sebastian Wickl ist vor neun Tagen von der SSVg Velbert zu den Sportfreunden Baumberg gewechselt, beide Mannschaften beenden am Sonntag die Winterpause in der Fußball-Oberliga. Der Ausfall von Tim Knetsch schmerzt die Hausherren. Trainer Salah El Halimi fand die Vorbereitung zu kurz und durchwachsen.

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) und die SSVg Velbert beenden am Sonntag die Winterpause in der Fußball-Oberliga mit einem Nachholspiel (siehe Info-Kasten). „Ja, leider“, sagt Baumbergs Trainer Salah El Halimi und ergänzt: „Ich hätte definitiv gerne noch mehr Zeit gehabt, eine vernünftige Vorbereitung dauert eigentlich sechs Wochen.“ Besonderheiten gab es bei den SFB nicht – wenn man von torreichen Testspielen wie dem 9:1 gegen den SC Unterbach und dem 5:7 gegen die SG Unterrath absieht. „Wir sind hier geblieben“, berichtet El Halimi mit Blick auf den Nachbarn FC Monheim, der ebenso ins Trainingslager in die Türkei geflogen ist wie beispielsweise der Landesligist Rather SV. „Wir hatten dafür nicht die finanziellen Mittel, und ich hätte dafür wohl auch keinen Urlaub bekommen“, sagt der kaufmännische Angestellte von Bayer in Leverkusen. Dass die Vorbereitung „jetzt schon wieder vorbei ist, finden die Spieler natürlich ganz gut, weil die Schinderei früher ein Ende haben könnte“.

Der Konjunktiv ist berechtigt, denn zum Einen haben die SFB für kommenden Mittwoch noch ein Freundschaftsspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln vereinbart (19.15 Uhr), zum Anderen findet El Halimi, dass seine Spieler es selbst in der Hand haben, wie anstrengend es noch wird – und das macht er abhängig vom Spiel am Sonntag gegen Velbert. „Im Amateurbereich ist es ja normal, dass man berufsbedingte Ausfälle in der Vorbereitung hat oder Verletzte. Von daher war die Vorbereitung durchwachsen, und ich weiß erst nach dem Spiel am Sonntag, wo wir stehen.“ Heißt auch: Entspricht der Fitness-Stand nicht seinen Vorstellungen, wird der Trainer seine Spieler noch ein wenig „schinden“.

Info Partie gegen Velbert gibt es im dritten Anlauf Das Oberliga-Spiel der Sportfreunde Baumberg gegen die SSVg Velbert hatte im Oktober 2019 nicht stattfinden können, da die Velberter im Niederrheinpokal gegen den Drittligisten MSV Duisburg (2:0-Sieg) spielen mussten. Dann sollte es Ende November so weit sein, schließlich verständigten sich die Klubs auf kommenden Sonntag, 15 Uhr.

Die SFB haben aber schon einiges dafür getan, dass es gegen den Tabellenfünften, hinter dem sie als -neunter sechs Punkte zurück liegen, etwas wird mit einem Erfolg. Neben der Plackerei in der Vorbereitung gehört dazu auch die Verpflichtung von Sebastian Wickl – der vor neun Tagen vom kommenden Gegner SSVg nach Baumberg gewechselt ist. Dass er mit dem Torwart, der auch schon mit dem Wuppertaler SV in der Regionalliga spielte, über Velbert gesprochen hat, „liegt nahe“, sagt El Halimi schmunzelnd. Allzu viel verspricht er sich davon aber nicht: „Sebastian war in Velbert nicht viel da, weil er beruflich bedingt die Woche über in Leipzig war. Natürlich habe ich mir bei ihm ein paar Infos abgeholt, aber das waren auch Sachen, die ich über die SSVg schon wusste“, sagt der Coach und spricht von der individuellen Qualität der Velberter, die eine gute Mischung aus jungen und routinierten Spielern hätten und aus einer kompakten, tief stehenden Abwehr auf Konter setzten.

Dagegen hätte er gern die Qualitäten seines Stürmers Tim Knetsch aufgeboten, doch der zog sich beim 3:2-Sieg im Test gegen den Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird erneut vier bis sechs Wochen fehlen, nachdem er schon in der Hinrunde einen Innenbandriss im Knie erlitten hatte. „Das ist für ihn und uns natürlich bitter“, sagt El Halimi. „Er war nach seiner Verletzung auf einem sehr guten Weg, und dann sagt er mir vor der Halbzeit gegen Wegberg, dass er Schmerzen im Oberschenkel hat und raus muss. Tim kann uns mehr Flexibilität geben mit seiner Wendigkeit und Spritzigkeit, er macht uns unberechenbarer. Er hätte gerade gegen so groß gewachsene Spieler, wie Velbert sie in der Viererkette hat, sehr geholfen.“