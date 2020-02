Badminton : Deprez holt Doppel-Silber für den FC Langenfeld

Langenfeld Bei den 68. Deutschen Badminon-Meisterschaften muss sich die 27-jährige Fabienne Deprez vom FC Langenfeld erst im Einzel- und Mixed-Finale geschlagen geben. Ihr Vereinskamerad Björn Joppien erwischt ein Hammerlos in der ersten Partie.

Deutlich besser lief es bei Deprez, die im Damen-Einzel von Setzplatz zwei startete. Die Langenfelderin gewann 21:9, 21:6 gegen Marie Lücke und 21:10, 21:14 gegen Maxi Stelzer und kam so ins Viertelfinale. Dort gab es von Ann-Kathrin Spöri (TV Refrath), der Teilnehmerin bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires, die erste hartnäckige Gegenwehr, aber Deprez gewann 18:21, 21:18, 21:9. Im Halbfinale setzte sie sich souverän 21:8, 21:15 gegen Brit Stepper durch, erst im Finale musste sie sich Titelverteidigerin Yvonne Li (Union Lüdinghausen) mit 12:21, 9:21 beugen, obwohl der zweite Satz bis zum 7:7 ausgeglichen war.

Die zweite Silbermedaille holte Deprez im Mixed mit Max Weißkirchen (1. BC Beuel), der im Herreneinzel seinen Titel verteidigt und sich kurzfristig für diese Disziplin entschieden hatte. Das Duo besiegte nach einem Freilos in Runde eins Jonas Grün/Vanessa Seele 21:16, 21:17, in Runde drei Martin Kretzschmar/Joyce Grimm 21:12, 21:15 und im Viertelfinale die Bundesligaspieler Patrick Scheiel/Frankziska Volkmann 21:12, 21:18. Im Halbfinale ging es gegen Titelverteidiger Mark Lamsfuß und dessen neue Partnerin Theresa Wurm, nach dem 21:15 und 22:24 musste der dritte Satz entscheiden, der am Ende knapp auch an Deprez/Weißkirchen ging mit 21:19. Die 51 Minuten lange Partie hatte aber Körner gekostet, im Finale unterlag das Duo den Bundesligaspielern Jones Ralfy Jansen/Kilasu Ostermeyer 19:21, 16:21. So gab es das zweite Silber für Fabienne Deprez in Bielefeld.