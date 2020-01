Leserforum : Zu: „Schlechte Sportsmänner sind nicht clever“

Langenfeld/Ratingen Unter dem Titel „Schlechte Sportsmänner sind nicht clever“ hat unser Mitarbeiter Martin Römer am 23. Januar 2019 einen Meinungs-Artikel zur Situation insbesondere im Amateurfußball geschrieben. Das sind Reaktionen darauf.

Vor einer Woche haben wir unter dem Titel „Schlechte Sportsmänner sind nicht clever“ einen Meinungs-Artikel unseres Mitarbeiters Martin Römer veröffentlicht, in dem es um Vorkommnisse beim Blumentopf-Cup in Langenfeld – auf den sich eine Leserin bezieht – und die generelle Aggression beim (Amateur-)Fußball ging. Mehr als 2000-mal wurde dieser Artikel auf dem Internetportal Fupa.net angesehen, auf unseren Online-Seiten war er ebenfalls rege frequentiert. Im Folgenden lesen Sie einige Reaktionen darauf.

Couragiert entgegentreten

Ruf schnell ruiniert

Ich war Zuschauer und bin die Mutter des Torwarts. Ja der Torwart hat den Ball an die Hand bekommen. Und wie schon gesagt, hätte der Schiri anders reagieren können. Ich bin auch strikt gegen Gewalt, Rassismus, und alles was dazu gehört, im Fußball. Ich finde leider, das Ihr Bericht nicht ganz richtig ist. Nachdem der Torwart laut geworden war, ist er zum Schiedsrichter und wollte mit ihm in Ruhe reden. Das wollte der Schiedsrichter nicht. Als der Trainer zu dem Zuschauer ging wegen des angeblichen Schlags ins Gesicht, hat der Zuschauer es verneint. Daraufhin sagte der Trainer, dass er den Spieler gerade noch davon abhalten konnte, den Zuschauer anzugreifen. Der Zuschauer sagte dann, dass der Spieler gerne kommen könnte um das zu klären. Er sagte mit keinem Wort, dass er ihn schlagen oder angehen wollte. Ich kann das mit gutem Gewissen sagen, weil ich direkt daneben stand und alles mitbekommen habe. Ich lese in dem Bericht auch nichts davon, dass die Berhausener nach Vergabe der Roten Karte lauthals gegrölt und applaudiert haben, was sicherlich nicht zur Beruhigung des Geschehens beigetragen hat. Ich bin der Meinung, dass man den Ruf von Vereinen/Mannschaften sehr schnell ruinieren kann. Und das finde ich recht traurig. Claudia Pitzer Düsseldorf

Konsequent ahnden

Ein großartiger Bericht! Und leider wahr. Selbst in den Kinder- und Jugend-Ligen in Düsseldorf und Duisburg jede Woche zu beobachten. Bleibt zu hoffen, dass die seit der Rückrunde in der Bundesliga eingeführten „verschärften Sanktionen“ gegen Rudelbildung, Schiedsrichter anfassen, Strafen für den Gegner fordern etc., etc. auch wirklich konsequent durchgezogen werden, um ein Signal an den Amateurfußball zu senden. Und dass derartige Verfehlungen konsequent mit Sperren und Geldstrafen gegen die Vereine geahndet werden. Spätestens dann wird der eine oder andere „Rabauke“ wach werden ...

„TheFunLovin“

RP Online Ratingen