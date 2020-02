Interview Markus Becker : „Es spielt niemand mehr aus Nächstenliebe“

Info

Regionalliga Mit einer Englischen Woche geht es für die SG Langenfeld weiter: Am Samstag (18 Uhr) empfängt der Tabellensiebte den einen Punkt besser stehenden -sechsten SG Ratingen, am Dienstag (20.30 Uhr) den aktuell noch punktgleichen -achten TV Aldekerk zum Nachholspiel – am Ursprungstermin spielte die SGL im Pokal –, am Samstag, 15. Februar geht es zum -dritten BTB Aachen (19.30 Uhr).