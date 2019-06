Fußball : Reusraths Kapitän ist der ewige Steinhäuser

Langenfeld Er spielt und spielt und spielt. Martin Steinhäuser, Kapitän des Fußball-Bezirksligisten SC Reusrath (SCR), hängt ein weitere Saison dran. Dies war der ausdrückliche Wunsch von Trainer Ralf Dietrich, der mit dem 35 Jahre alten Routinier ein ausführliches Gesoräch hatte – und nun werden beiden demnächst in ihre vierte gemeinsame Saison gehen.

Insgesamt ist der Allrounder nun aber schon seit 16 Jahren in Reusrath zu Hause und sein Ehrgeiz verlangt, dass er nach zwei dritten Plätzen alles dafür geben will, dass der SCR zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Landesliga schafft.

In der Jugend war er in der Eifel und beim TuS Rheindorf aktiv, bevor er in den Seniorenbereich der Reusrather wechselte.“ Dass aus dem möglichen Aufstieg nichts wurde, sieht Steinhäuser als eigenverschuldet an, weil es seiner Ansicht nach in den oben aufgeführten Punkten Defizite gab: „Jeder Spieler hat eine Verantwortung gegenüber den Verantwortlichen, den Mannschaftskameraden und sich selbst.“ Der Projektmanager im IT-Bereich vermisste in einigen Spielen die nötige Leistungsbereitschaft.