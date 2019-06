Tennis : Verband streicht Monheimerinnen einen 4:2-Erfolg

Monheim Die ersten Tennis-Damen 65 des TC BW Monheim konnten in der 2. Verbandsliga nach der 2:4-Auftaktniederlage beim TC Gruiten II (Erster) zwei Spiele gewinnen – 5:1 beim SV Hilden-Nord II (Letzter) und 4:2 gegen den PTSV Wuppertal (Vorletzter).

Am vorgesehenen Termin machte Regen die Partie unmöglich. Also einigten sich beide Seiten darauf, es drei Tage später erneut zu versuchen – was dann den Verband auf den Plan rief. Seiner Ansicht nach hätte das Spiel bereits einen Tag darauf nachgeholt werden müssen. Doppelt bitter fanden es die Monheimerinnen (Dritter/2:4 Zähler), dass sie nicht nur mit einem Punktabzug, sondern auch noch mit einem Ordnungsgeld bestraft wurden.