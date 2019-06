Tennis : Grün-Weiß und der Kampf um den Klassenerhalt

Langenfeld Für die Tennis-Damen 40 des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL) war das 7:2 beim Schlusslicht ETB SW Essen II im Kampf um den Klassenerhalt in der Niederrheinliga enorm wertvoll. Nach vier von sechs Spieltagen hat Langenfeld als Dritter mit einem ausgeglichenen Konto (2:2 Punkte) gute Chancen, sein Saisonziel zu erreichen.

Die ersten GWL-Herren hatten in der 2. Verbandsliga gegen den mit Verstärkung aus Österreich und den Niederlanden angetretenen Tabellenführer TC Ohligs 1914 beim 3:6 keine Chance. Die einzigen Punkte für Langenfeld holten Alexander Schürmann und Lennart Voßgätter, die ihre Einzel überzeugend gewannen. Nach der vierten Niederlage im vierten Saisonspiel ist Grün-Weiß mit 0:4 Zählern weiter sieglos und schwebt als Letzter in großer Abstiegsgefahr.

Tennis-Herren 30 gewinnen in Vennikel : 6:3 – Xantener Bezirksliga-Team im Spitzenspiel obenauf

Rückenwind für den weiteren Kampf um den Klasserhalt in der 2. Verbandsliga holten sich dagegen die ersten Herren 30, die den Tabellenletzten TC Rheinstadion Düsseldorf mit 6:3 bezwangen. Langenfeld geht mit 2:2 Punkten vom vierten Tabellenplatz aus in die entscheidende Partie am 15. Juni gegen den Fünften TC Sonsbeck (ebenfalls 2:2).