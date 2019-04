Fußball : Reusrath gewinnt mäßiges Lokalduell

Du bleibst hier: Giorgi Kiknadze (rechts) und seine Reusrather nahmen aus dem Duell mit Marian Zündorf und dem HSV tatsächlich alle drei Punkte mit. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Bezirksligist wahrt mit dem 3:1 beim HSV Langenfeld seine Chancen zum Aufstieg in die Landesliga.

Das Lokalderby in der Fußball-Bezirksliga stand auf einem mäßigen Niveau und im Zeichen der Taktik, brachte dem Aufstiegs-Anwärter SC Reusrath (SCR) aber ein Happy End, denn das Team von Trainer Ralf Dietrich gewann das Duell zwier personell arg geschwächter Teams mit 3:1 (1:1). Obwohl HSV-Coach Daniel Gerhardt nach der ersten Heimniederlage seit Langem einem verlorenen Punkt hinterhertrauerte, kann Langenfeld mit der Gesamt-Situation weiter gut leben – denn er ist als Aufsteiger auf Rang acht mit 41 Punkte praktisch schon gerettet. Der auswärts in dieser Saison weiter ungeschlagene SCR konnte auch aufgrund der Ergebnisse bei der Konkurrenz etwas Boden gutmachen. Gewinnen die Reusrather (52 Zähler) am Ostermontag (15 Uhr, Sportpark) auch gegen den Viertletzten SC Radevormwald, rücken sie noch dichter an den Ersten SV 09/35 Wermelskirchen (58) und an Zweiten TSV Ronsdorf heran (56). Der HSV kann durch einen Sieg beim Elften ASV Wuppertal sogar ins obere Tabellendrittel klettern (Ostermontag, 15 Uhr).

Im ersten Durchgang gab es eine Partie mit ein paar Halbchancen, bei denen die starken Keeper Christian Cyrys (HSV) und Tim Hechler (SCR) jederzeit auf dem Posten waren. Dann segelte in der 35. Minute ein weiter Freistoß von Jens Weidenmüller an allen vorbei – bis zu Severin Krayer fand, der sich die Ecke zum 1:0 für Langenfeld aussuchen durfte. Als Knackpunkt bezeichneten die beiden befreundeten Trainer nach dem Schlusspffiff den Ausgleich der Gäste, als der agile Florian Franke nach einer Ecke eine Flanke in den Strafraum gab und SCR-Regisseur Manuel Naß das 1:1 erzielte (45.). In der Pause fand SCR-Obmann Stephan Kremmers deutliche Worte: „Trotz der Personalmisere beider Teams fehlt der Spirit eines Lokalderbys. Es fehlt definitiv die Leidenschaft.“

So spielten sie HSV Langenfeld – SC Reusrath 1:3 (1:1). HSV Langenfeld: Cyrys, Florian Neß, Sebstian Neß, Jens Weidenmüller, Erbulan, Dames (66. Milinski), Marvin Klein (61. Kai Weidenmüller), Zündorf, Grillo, Brause, Krayer.

SC Reusrath: Hechler, Fabian Steinhäuser, Volkmann, Brunnhuber, Siefert (71. Kiknadze), Ergardt, Martin Steinhäuser, Hinrichs, Franke (89. Hellekes), Piatkowski, Naß (87. Grundler). Tore: 1:0 (35.) Severin Krayer, 1:1 (45.) Manuel Naß, 1:2 (75.) Florian Franke, 1:3 (80.) Luca Piatkowski. Schiedsrichter: Henrik Adolphs (Essen)