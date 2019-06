Badminton : Die „Alten“ des FCL holen fünf Medaillen

Langenfeld Björn Joppien gewinnt seinen ersten Titel bei den Meisterschaften O 35 bis O 75. Manfred Rößler steht dreimal auf dem Podest.

Der FC Langenfeld (FCL) zeigte sich von seiner besten Seite. Der frühere Bundesligist war mit rund 50 Helfern der Gastgeber für die Deutschen Senioren-Meisterschaften O 35 bis O 75 und er erntete nach den Titelkämpfen viel Lob für Organisation, Turnier-Ausrichtung und Atmosphäre. Gleichzeitig stimmte der Ertrag auch noch in sportlicher Hinsicht, denn die vier Starter des FCL waren in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium sehr erfolgreich. Zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze waren die Ausbeute. Drei Medaillen gingen an Manfred Rößler, der einen kompletten Satz abräumte, während Björn Joppien einen Titel und eine Vizemeisterschaft holte. Den Sprung aufs Treppchen schaffte mit Doppel-Silber auch sein Vater Günther Joppien.

Björn Joppien, einst die unumstrittene Nummer eins in Deutschland und siebenmaliger Meister im Herren-Einzel, ging zum ersten Mal bei den Titelkämpfen der Altersklassen an den Start – und landete auf Anhieb einen Volltreffer, denn er war bei seiner Premiere eine Klasse für sich. Nach drei sicheren Zwei-Satz-Erfolgen traf er im Halbfinale des Herren-Einzels O 35 auf den an Position eins gesetzten Hendrik Westermeyer (BC Hohenlimburg), der ebenfalls nur vorübergehend Widerstand leisten konnte – 21:12, 21:17. Johannes Bilo, Joppiens Teamkollege in der ersten Mannschaft des FCL (Aufsteiger in die Regionalliga), hatte weniger Erfolg. Er scheiterte in seinem Auftaktspiel mit 16:21, 8:21 an Michael Prinz (TSV Dresden).