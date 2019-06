Handball : Müder Meister Dinslaken bleibt in der Regionalliga

Langenfeld Genug ist genug. Ergebnis: Die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken werden als Meister der Saison 2018/2019 auch in der Mitte September beginnenden Serie 2019/2020 wieder in der Regionalliga Nordrhein antreten.

Dort treffen sie unter anderem auf die SG Ratingen und die SG Langenfeld (SGL), die am Dienstag (11. Juni) mit der Vorbereitung beginnt – was das Absurde in der Qualifikation für die 3. Liga unterstreicht. Die hätte sich nach der Ur-Idee sogar über Pfingsten erstrecken sollen.

Dinslaken scheiterte in der Qualifikation zunächst am TV Plochingen aus Baden-Württemberg – 28:28, 29:34. Auch in der zweiten Runde (Gruppenspiele) reichte es nicht – 23:29 beim HSC Bad Neustadt, 20:24 gegen den TV Kirchzell. Die beiden MTV-Kontrahenten hatten es geschafft, während Dinslaken draußen war. Ein ähnliches Schicksal erlitt der Stralsunder HV, der gegenüber dem OHV Aurich und den TuS Vinnhorst den Kürzeren zog.