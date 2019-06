Entscheidung gefallen : Magic Arrows müssen wieder absteigen

Monheim Die Darter liegen nach zwölf von 14 Spieltagen in der 2. Liga zu weit vom rettenden Ufer entfernt.

Ihr Sport ist für sie ein Traum, dem sie mit Hingabe nachgehen. Trotzdem stehen die aus Monheim stammenden Darter der Magic Arrows, die ihre Spielstätte seit einiger Zeit in Hilden haben, mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Also gingen sie ganz klar davon aus, dass die neue Saison in der 2. Bundesliga sehr schwierig wird. Dann gab es zum Auftakt gegen „Eddys Bull Darter“ aus Dormagen zwar ein ziemlich überraschendes 11:9 (3:0 Punkte), doch anschließend folgten bis Mitte April fünf schwierige Hürden – 7:13 (0:3) bei „Gib alles Neunkirchen“, 6:14 (0:3) gegen die Jokers aus Bonn, 10:11 (1:2) im Krimi bei den Bit Bulls Mechernich, 7:13 (0:3) gegen Cologne Foundation Köln, 8:12 (0:3) bei Cologne Power. Am Ende der Hinrunde sorgte das 11:9 (3:0) im Kellerduell bei den „Dumpfbacken“ (Köln) für etwas Licht am Ende des Tunnels. Inzwischen ist die Entscheidung jedoch gegen die Magic Arrows gefallen.