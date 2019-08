Dart : Magic Arrows steigen jetzt doch in die Bezirksliga ab

Monheim Ein bisschen Hoffnungen hatten die Magic Arrows ja noch, dass sie dem Abstieg aus der 2. Bundesliga vielleicht doch entgehen könnten. Inzwischen ist die Entscheidung allerdings gegen die Darter aus Monheim gefallen, die ihre Spielstätte seit einiger Zeit in Hilden haben.

Rang sieben in der Abschluss-Tabelle der vergangenen Saison war zunächst zu wenig, um sicher in der Klasse zu bleiben, aber gleichzeitig schien vieles auf eine Relegation mit einem Bezirksligisten hinauszulaufen. Die fiel nun allerdings aus – was die Magic Arrows nicht unbedingt nachvollziehen konnten. Trotzdem verzichtete der Verein darauf, gegen die Entscheidung vorzugehen, um sich lieber in Ruhe auf die nächste Serie in der Bezirksliga vorzubereiten.