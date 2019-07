Dart : Magic Arrows hängen weiter in der Warteschleife fest

Monheim Die Saison ist vorbei und die aus Monheim stammenden Darter der Magic Arrows, die ihre Spielstätte seit einiger Zeit in Hilden haben, befinden sich weiter in einer Warteschleife. In der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga sprang am Ende der siebte Tabellenplatz heraus, der alles bedeuten kann.

Entweder steigen die magischen Pfeile ab – oder sie bleiben drin. Das hängt entscheidend davon ab, welche Teams für die kommende Saison melden. Die Frist dafür läuft am 27. Juli ab und Hans-Joachm Moog mag keine Prognose abgeben, was auf die Magic Arrows wartet. „Viele melden erst kurz vor Schluss“, sagt der Mannschaftskapitän.

Zusammen mit seinen Teamkollegen hat er sich dem E-Dart verschrieben, aber natürlich die prominenten Kollegen aus dem Steel-Dart immer im Blick. Und Moog stellt fest, dass derzeit einige deutsche Spieler auf dem besten Weg sind, sich stärker in den Blickpunkt zu schieben. Vom Abschneiden der nationalen Elite bei den „GermanDart Masters“ in Köln war Moog jetzt sogar begeistert: „Sensationell.“