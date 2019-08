Fußball : HSV überrascht mit 2:0-Erfolg beim Titelkandidaten

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld ist furios in die neue Saison gestartet und nach dem dritten Spiel in der englischen Woche weiter ungeschlagen. Bei der SG Unterrath, die sich selbst zu den Titelanwärtern rechnet, gelang den Langenfeldern ein imponierender 2:0 (1:0)-Erfolg – zurückzuführen auf eine geschlossene Manschaftsleistung.

Die taktisch klug eingestellten Gäste gingen in der 29. Minute durch einen Freistoß von Nils Dames mit 1:0 in Führung, nachdem zuvor Steffen Große Enking in aussichtsreicher Position von den Beinen geholt worden war. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten und nach der Pause waren die Hausherren die bestimmende Mannschaft, fanden allerdings keine geeigneten Mittel gegen die sattelfeste Abwehr und den starken HSV-Keeper Christian Cyrys.