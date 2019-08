Tennis : Turnier bietet guten Sport und tolle Atmosphäre

Monheim Nach einer Pause von einem Jahr haben die Monheimer Tennis-Clubs Baumberger TC (BTC), Rot-Gelb und Blau-Weiß ein Turnier voller Traditionen wieder in den Wettkampf-Kalender aufgenommen. Beim Gänseliesel-Turnier ging es jetzt unter der Schirmherrschaft des StadtSportVerbandes um die Stadtmeisterschaft im Mixed-Tennis – und um eine Veranstaltung in entspannter Atmosphäre.

Das Endspiel der Hauptrunde auf der Anlage des TC Blau-Weiß war zudem an Spannung kaum zu überbieten, denn Renate und Jürgen Eschen sowie Ursula und Peter Mores (alle BTC) zeigten einen echten Krimi. Eschen/Eschen setzten sich schließlich knapp durch – 4:6, 6:1, 10:8 (Match-Tiebreak). Rang drei ging hier an Susanne Koch/Marco Schnepf. In der Nebenrunde behielten die bereits erfahrenen Monika Adrian/Veit Lachmann gegen die erstmals teilnehmenden Tanja Jungbluth/Marcus Jungbluth die Oberhand (6:4, 6:1).