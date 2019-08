Fußball : Überzeugend: Monheim bleibt ungeschlagen

Auf dem Vormarsch: Dennis Ordelheide (rechts) sorgte mit seinem Treffer zur 1:0-Führung dafür, dass sich der FC Monheim in Nettetal rechtzeitig für seine klare Überlegenheit belohnte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Für den Fußball-Oberligisten FC Monheim (FCM) sind sieben Punkte aus den ersten drei Saisonspielen, die innerhalb einer englischen Woche in nicht einmal sieben Tagen ausgetragen wurden, ein Saisonstart nach Maß. Nach dem 1:1 zum Auftakt beim VfB Hilden und dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Kleve setzte sich das Team von Trainer Dennis Ruess jetzt beim SC Union Nettetal mit 3:2 (2:0) durch. „Am Ende haben wir es noch einmal unnötig hektisch gemacht, aber das ändert nichts daran, dass das für uns ein hochverdienter Sieg ist. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen“, urteilte Ruess, dessen Team die Partie über weite Strecken völlig im Griff hatte.

Schon in der ersten Minute sorgte Tobias Lippold für Gefahr, indem er einen Freistoß aus dem Halbfeld scharf vor das Gehäuse der Hausherren zog, wo Nettetals Keeper Tim Tretbar dann jedoch auf dem Posten war (1.). Den ersten guten Abschluss hatte Robert Norf, der das Spielgerät nach einer schönen Ballstafette knapp über das Gehäuse setzte (11.). Kurz darauf verpasste der Mittelfeldmann eine Hereingabe von Dennis Ordelheide im Zentrum nur knapp (12.), ehe der FCM doch in Führung ging. Bora Gümüs setzte sich im Kopfballduell durch und der Ball landete bei Benjamin Schütz, der gut verlängerte und Ordelheide bediente – 1:0 (12.).

Nur drei Minuten später legten die Gäste gleich das 2:0 hinterher, als nach einer Freistoß-Flanke von Lippold erneut Schütz als Vorlagengeber glänzte und Tim Kosmala im Zentrum zur Stelle war (15.). Kurz vor und kurz nach dem Seitenwechsel wurden zwei Schüsse von Philip Lehnert aus aussichtsreicher Position im letzten Augenblick geblockt (42./50.) und Lippolds Direkt-Abnahme zischte nur knapp am Ziel vorbei (52.). Mit dem 3:0 des eingewechselten Jannik Tepe (67.), der nach einer Flanke vom Gümüs traf, schien die Partie endgültig entschieden zu sein. Ein Grund: Nettetal hatte bis dahin offensiv noch gar nichts angeboten.

Am Ende wurde es jedoch plötzlich spannend – völlig unnötig aus Monheimer Sicht. Nach einer Ecke setzten die Hausherren einen sauber vorgetragenen Konter und verkürzten auf 1:3 (79./Dimitrios Touratzidis), bevor sie nach einem Ballverlust im Aufbau der Gäste durch schnörkelloses Umschalten sogar auf 2:3 herankamen (81./Touratzidis). „Durch die vielen Wechsel haben wir ein bisschen den Spielfluss verloren. Und dann hast du natürlich auf einmal das Gefühl, etwas zu verlieren zu haben. Dementsprechend waren das dann wilde zehn Minuten“, sagte FCM-Coach Ruess.

Seine Mannschaft überstand aber die Schluss-Offensive der weiterhin sieglosen Nettetaler (null Punkte) unbeschadet, obwohl sich der eingewechselte Julian Meier in der 90. Minute wegen Ballwegschießens eine Gelb-Rote Karte einhandelte. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen sind für den FCM eine starke Ausbeute – und deutlich mehr als am Anfang der vergangenen Saison, als am Ende der englischen Woche zwei Niederlagen und lediglich drei Punkte auf dem Konto standen.