Fußball : Torhüter Hechler verhindert Schlimmeres

Schein trügt: Leonidas Goudinas (weiße Spielkleidung) und die Reusrather behaupteten sich im Spiel gegen Büderich zu selten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Keeper des Bezirksligisten SC Reusrath hielt bei der 0:2-Pleite gegen Büderich überragend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Schmitz

Der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) musste zum Abschluss der englischen Woche die erste Saison-Niederlage hinnehmen. Nach dem unerwarteten 0:2 (0:2) gegen den neuen Tabellenführer Büderich liegen die Reusrather mit ihren vier Zählern auch nur noch auf dem zehnten Platz – drei Zähler hinter dem Trio aus Büderich, HSV Langenfeld und TV Kalkum-Wittlaer (alle sieben Punkte).

Die Gäste legten von Beginn an eine hohe Schlagzahl vor und ließen die Hausherren überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Bereits in der neunten Minute brannte es im SCR-Strafraum, bevor Fabian Steinhäuser zur Ecke klären konnte. Danach verhinderte SCR-Keeper Tim Hechler reflexartig einen Gegentreffer (27.) und wenig später parierte er erneut glänzend. Gegen den folgenden Nachschuss war er allerdings machtlos – 0:1 (33.). Kurz darauf bewahrte Hechler die Reusrather mit seiner nächsten Glanztat vor einem Gegentreffer, ehe Büderich in der 45. Minute per Kopfball verdient auf 2:0 erhöhte. „Wir finden gegen einen guten Gegener keinen Zugriff und können uns bei Hechler bedanken, dass wir nicht aussichtslos zurückliegen“, stellte Team-Manager Marcel Pollet zur Pause fest.

Im zweiten Durchgang rettete erneut Hechler in (51.), bevor der SCR die Partie insgesamt ausgeglichen gestalten konnte und sich auch einige Chancen erarbeitete. In der Schlussphase scheiterten Viktor Ergardt (88.), Tom Volkmann (89.) und Leonidas Goudinas (90.) aber in aussichtsreichen Positionen.

„Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit keine Einstellung zum Gegner gefunden und aufgrund eines rabenschwarzen Tages absolut verdient verloren“, fand SCR-Coach Ralf Dietrich. Den Kollektiv-Ausfall der gesamten Mannschaft will er nun im Laufe der Woche in Gesprächen gründlich analysieren, um am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim Achten DSC 99 Düsseldorf wieder besser auszusehen.