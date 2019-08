American Football : Longhorns beherrschen auch Troisdorf

Langenfeld Der Football-Zweitligist gewann als Favorit beim Tabellenvorletzten überzeugend mit 36:14. Platz drei ist jetzt das neue Saisonziel.

Nach den beiden Kantersiegen in den Derbys gegen die Solingen Paladins (44:16, 41:14) wurden die Zweitliga-Footballer der Langenfeld Longhorns im Spiel beim Vorletzten Troisdorf Jets ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich klar mit 36:14 (13:0/6:7/14:0/3:7) durch. „Es war das erwartet eindeutige Spiel. Und obwohl Troisdorf eine ordentliche Leistung gezeigt hat, hat man gemerkt, dass wir aktuell auf einem anderen Level sind“, fand Langenfelds Wide Receiver Marcel Kirchner. Gegen die Jets, die bereits keine US-Amerikaner mehr im Aufgebot hatten und nun endgültig als Absteiger feststehen. ließen die Langenfelder von der ersten Minute an keinen Zweifel Ausgang der Partie aufkommen.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Longhorns entscheidend davon. Der etatmäßige Quarterback McClam fand mit einem langen Pass seinen Wide Receiver Schlesinger und Lynch legte eine Two-Point-Conversion zum 27:7 nach. Spätestens nach dem Touchdown von Carlo Zimmermann, der einen kurzen Pass von McClam fing, war die Sache beim Stande von 33:7 entschieden. Troisdorf konnte mit dem 14:33 noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, bevor Kirchner per Fieldgoal zum 36:14 den Schlusspunkt setzte. „Insgesamt war das eine sehr ordentliche Leistung. Auch so ein Spiel musst du erst einmal gewinnen. Da ist die Motivation nicht automatisch so hoch wie in einem Derby in Solingen, wo du bis in die Haarspitzen elektrisiert bist. Von daher bin ich sehr zufrieden“, betonte Kirchner.