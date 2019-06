Fußball : Enge Kiste: HSV-Frauen scheitern im Pokalfinale

Langenfeld Landesligist Langenfeld macht es spannend, verliert aber gegen Britannia Solingen aus der Niederrheinliga knapp mit 2:3.

Der Traum ging für die Fußball-Frauen des HSV Langenfeld wieder nicht in Erfüllung, denn auch bei der vierten Endspiel-Teilnahme im Kreispokal gab es eine Niederlage gegen einen Kontrahenten aus der Niederrheinliga. Im Walder Stadion zeigte das Team von Volker Bochnia und Gerd Herhalt als Außenseiter aus der Landesliga viel Einsatz, verlor aber mit 2:3 (1:2) gegen den SV Eintracht Solingen. Große Vorwürfe wollten die Trainer ihren Spielerinnen allerdings nicht machen: „Wir waren nah dran, sehr viel näher als bei den zurückliegenden Final-Teilnahmen. Das Team hat einen enormen Kampfgeist und Willen gezeigt. Gerade in den letzten Minuten kam die Eintracht ins Schwimmen. Mit etwas Glück bei den Abschlüssen hätten wir Solingen in die Verlängerung zwingen können“, fand Bochnia.

Pech hatten die Gäste in der 31. Minute, nachdem sie gerade etwas besser zur Geltung gekommen waren. Im Anschluss an eine Ecke landete der Ball nach einem Gerangel an der Torlinie irgendwie zum 1:2 im HSV-Kasten und der Unparteiische gab den Treffer nach einem kurzen Gespräch mit seinem Assistenten an der Linie – der kein Foul gesehen hatte.