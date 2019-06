Fußball : Richrath gewinnt nach der Pause noch deutlich

Langenfeld Der Fußball-Kreisligist TuSpo Richrath präsentierte sich am letzten Spieltag in Torlaune, denn er gewann gegen den SR Solingen 1880/1895 mit 6:0 (1:0). In der zunächst halbwegs ausgeglichenen Partie gelang TuSpo erst kurz vor der Pause durch Alen Vincazovic das 1:0 (44.).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dann legte Vincazovic rasch das 2:0 (49.) hinterher, doch die Entscheidung fiel erst später. Marius Lindemann (72.), Marco Uebber (74.), erneut Lindemann (77.) und Jad Muhieddine (89.) erhöhten für Richrath, das sich in der Tabelle als Vierter (54 Punkte) aus der Saison verabschiedet.