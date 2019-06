Fußball : FC Monheim II klettert auf den fünften Platz

Monheim Der Fußball-Kreisligist FC Monheim II (FCM) zeigte sich auch am letzten Spieltag noch einmal in bestechender Form und gewann beim Post SV Solingen (Rang 14) mit 6:0 (1:0). Marcel Tillges brachte den FCM mit 1:0 (21.) in Führung, ehe Justin Niedworok (47.) und Lukas Kubina (50.) die Partie mit einem Doppelschlag zum 3:0 entschieden.

Am Ende schraubten Tillges (72.), Nick Reiter (85.) und Julian-Paul Borchard das Ergebnis sogar auf 6:0 in die Höhe. Durch ihren starken Schluss-Spurt kletterten die Monheimer in der Tabelle noch auf den fünften Rang (53 Punkte).