Damen-Regionalliga : Volleyballerinnen holen sich Verstärkung

Bleibt dabei: Langenfelds Regionalliga-Frauen können auch in der kommenden Saison auf Svenja Tillmann bauen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bei den Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) geht es Schlag auf Schlag und trotz der gerade hochsommerlichen Temperaturen trainieren sie weiter regelmäßig. Darüber hinaus hat sich der Kader auf 14 Spielerinnen vergrößert, da Christin Nadolski von der Hildener AT zur SGL stößt.

Die erfahrene Zuspielerin Katrin Neitemeier vom neuen Drittligisten FC Junkersdorf Köln II absolviert momentan mehrere Probetrainings bei der SGL. Es ist möglich, dass sich Neitemeier demnächst mit Carina Zandt ergänzt. „Kati ist eine sehr kraftvolle Spielerin, die unbedingt auf dem Feld stehen will. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob sich ein Wechsel ergibt“, erläutert Wernitz. Eine weitere Möglichkeit: Die junge Zuspielerin Lara Sander (Dormagen) will sich ebenfalls im Probetraining beweisen.