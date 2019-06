American Football : Longhorns verlieren Hitzeduell gegen Rostock

Was ist denn hier los? Für Cole Williams dürfte es ein schwacher Trost gewesen sein, dass er drei Touchdowns erzielte. Williams hätte lieber einen Sieg über Rostock gesehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Zweitligist Langenfeld bekommt die Offensive der Griffins bei der 30:47-Niederlage zu selten richtig unter Kontrolle.

Die Zweitliga-Footballer der Langenfeld Longhorns hatten darauf gehofft, dass ihnen im heimischen Stadion an der Jahnstraße die Revanche gegen die Rostock Griffins gelingt. Nach der 17:29-Niederlage vor Kurzem an der Ostsee musste sich das Team von Headcoach Michael Hap jedoch erneut geschlagen geben – 30:47 (3:7, 14:13, 7:17, 6:10). „Das Ergebnis ist am Ende deutlicher, als es das Spiel war. Aber wir haben deren Offensive nie wirklich in den Griff bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann nichts mehr nachlegen können“, sagte Headcoach Michael Hap nach der von beiden Seiten sehr intensiv geführten Partie.

Das mit internationalen Spielern gespickte Aufgebot der Gäste kam trotz der strapaziösen Anfahrt gut in die Partie und schaffte Mitte des ersten Viertels den ersten Touchdown – 0:7. Carlo Zimmermann brachte die Longhorns kurz vor dem Ablauf des Auftakt-Abschnitts mit einem verwandelten Field Goal auf 3:7 heran, ehe Rostock zu Beginn des zweiten Viertels mit einem weiteren Touchdown und einem Field Goal auf 17:3 davonzog. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hausherren bereits ihren Kapitän Michael Mendl verloren, der mit einer Schulterverletzung auf dem Weg ins Krankenhaus war.

American Football 2. Bundesliga Nord (GFL 2) Ergebnisse Langenfeld Longhorns – Rostock Griffins 30:47, Troisdorf Jets – Lübeck Cougars 7:27, Hamburg Huskies – Hannover Spartans 47:11. Tabelle 1. Elmshorn Fighting Pirates 8:0 Punkte/170:39 Touchdown-Punkte, 2. Solingen Paladins 6:2/67:74, 3. Rostock Griffins 6:2/128:92, 4. Hamburg Huskies 6:4/164:93, 5. Langenfeld Longhorns 6:6/194:187, 6. Lübeck Cougars 4:4/90:84, 7. Hannover Spartans 2:8/93:176, 8. Troisdorf Jets 0:12/58:219. Nächstes Spiel Elmshorn Fighting Pirates – Langenfeld Longhorns (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr).

Dennoch kamen die Langenfelder noch vor der Pause zurück: Zweimal fand Longhorns-Quarterback Jarvis McClam mit seinen Pässen Cole Williams, der durch zwei Touchdowns zum 17:17 ausglich. Weil den Gästen allerdings zwei Sekunden vor Ablauf der Zeit ein Field Goal gelang, ging Langenfeld mit einem knappen 17:20-Rückstand in die Kabine.

Das dritte Viertel eröffneten die Rostocker mit einem wegweisenden „Big Play“, als sie nach einem Pass aus der eigenen Hälfte bis in die gegnerische Endzone gelangten und wenig später einen weiteren Touchdown nachlegten – 34:17. Über einen furiosen Touchdown-Lauf mit 81 Yards brachte Quarterback McClam seine Longhorns zwar noch einmal etwas näher auf 24:34 heran, doch die Griffins bauten den Vorsprung durch zwei Field Goals wieder auf 40:24 aus. Zwei Minuten vor dem Ende des Spiels gelang Williams nach dem Pass von McClam sein dritter Touchdown zum 30:40 und letztlich machten die Gäste durch ihr 47:30 den Sack zu. „Wir haben am Ende verdient verloren, auch wenn es insgesamt ein enges Spiel war. Vor allem die Temperaturen waren heftig. Da mussten beide Teams bis an ihre Grenzen gehen“, fand Langenfelds Wide Receiver Marcel Kirchner.