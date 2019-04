Fußball : HSV-Frauen stehen wieder im Pokalfinale

Langenfeld/Monheim Die in die Landesliga aufgestiegenen Fußballerinnen des HSV Langenfeld bezwangen im Kreispokal zum ersten Mal einen Gegner aus der Niederrheinliga. Diesmal gewann das Team von Trainer Volker Bochnia im Halbfinale gegen den stark vom Abstieg bedrohten Nachbarn SF Baumberg (SFB) mit 3:1 (0:0) und erreichte dadurch zum vierten Mal das Endspiel.

Die Gäste begannen stark und wirkten präsenter. Trotzdem gab es nur wenige Abschlüsse – und was auf das Tor kam, erledigte HSV-Keeperin Leonie Doege souverän. Weil sich die Gastgeberinnen befreiten, verlagerte sich das Geschehen auch in die andere Hälfte und der Landesligist kam nun seinerseits zu guten Szenen. Die Treffer fielen dann allerdings erst in der zweiten Halbzeit, die ohne Doege über die Bühne ging: Die unter einer starken Zerrung leidende Torhüterin räumte ihren Platz für Ann-Kristin Gröne.