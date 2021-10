Gipfelgespräch des KKV : Monheims Lokalpolitiker ziehen Bilanz

Monheim Beim KKV lieferte die Peto ein Jahr nach der Kommunalwahl einen Rechenschaftsbericht über ihre Arbeit ab. Kritik von den anderen Parteien gab es vor allem in Sachen Finanzen.

Zum 15. Gipfelgespräch des KKV (Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung Ortsgruppe Monheim) im Bürgerhaus Baumberg, konnte der Vorsitzende Herbert Süß neben Bürgermeister Daniel Zimmermann mit Lars van der Bijl (CDU), Alexander Schumacher (SPD), Ingo Elsner (Peto), Manfred Poell (Bündnis90/Grüne) sowie Stefan Wiese (FDP) die Vorsitzenden aller im Stadtrat vertretenen Parteien begrüßen. Das komplette Podium war somit in männlicher Hand, die Zahl der Gäste hielt sich in Grenzen.