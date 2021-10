Monheim frühkindliche Bildung : Kinder haben kein Gefühl für Zahlen

Monheim Im Rahmen der Entwicklungsplanung der „Hauptstadt für Kinder“ hat das Jugendamt die Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt ausgebaut. Jetzt werden die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung systematisch ausgewertet.

Da viele Familien für ihre Kleinstkinder eine familiäre Betreuungsatmosphäre bevorzugen, wird auch die Tagespflege in Monheim zunehmend professionalisiert. „Im Rahmen der Qualifizierungskurse vermitteln wir den Tagesmüttern und -vätern Spiel- und Bildungsimpulse und wie sie die Kinder gut in Interaktion miteinander bringen.“ Ohne diese Kurse erhalten die Tagespflegepersonen gar keine Pflegeerlaubnis. „Wir legen Wert darauf, die Tagespfleegekräfte selber auszubilden, weil wir sie so kennenlernen und einen fachlichen Blick auf ihre Eignung haben“, sagt die Fachfrau.

Um einen bruchlosen Übergang in die Kita zu gewährleisten, passen die Tagesmütter ihre Bildungsdokumentation der dort üblichen an. Bei der Eingewöhnung sowohl in die Tagespflege als auch in die Kita wird nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell verfahren, das einen sanften, nach den kindlichen Bedürfnissen orientierten Übergang ermöglichen soll. Mit dem Konzept „Gut ankommen in der Kita“ haben alle Beteiligten ein Modul für den leichten Übergang an der Hand. „Auch wenn das Kind nun in ein größeres Gefüge mit mehreren Bezugspersonen statt einer kommt, fällt den Kinder mit Tagespflegeerfahrung der Übergang meinst leichter.“ Anders als in anderen Städten hat sich in Monheim wohl kein Schwarzmarkt für Kinderbetreuung etabliert. „Die Eltern wären auch dumm, bei uns ist die Betreuung ja gebührenfrei für sie“, sagt Knisel-Scheuring.