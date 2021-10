Prozess am Landgericht Düsseldorf : Angeklagter aus Monheim bestreitet Vergewaltigungsvorwurf

MONHEIM/DÜSSELDORF Am Landgericht hat jetzt der Prozess gegen einen 41-jährigen Monheimer begonnen. Ihm wird vorgeworfen, im Mai 2015 eine Frau vergewaltigt zu haben. Das bestreitet er allerdings.

Eine Frau vergewaltigt? Einer anderen vom Fahrrad aus an den Hintern gefasst? Von den Vorwürfen, die ihm die Staatsanwaltschaft macht, wollte der Angeklagte nichts wissen. Aus Sicht des Monheimers, der am Düsseldorfer Landgericht wegen Vergewaltigung geklagt ist, ist das alles ein großes Missverständnis. Die Anklage wirft dem 41-jährigen Familienvater vor, im Mai 2015 eine Frau vergewaltigt zu haben. Es war das Jahr, in dem sein sein Sohn geboren wurde, die Tochter war drei Jahre. In ebenjenem Jahr soll der Angeklagte zu nächtlicher Stunde in der Nähe eines Düsseldorfer Rewe-Marktes einer ihm unbekannten Frau begegnet sein. Er soll sein Opfer zum Oralverkehr genötigt und vergewaltigt haben. Der Mann selbst schildert die Begegnung anders, aus seiner Sicht sei der Sex einvernehmlich gewesen. Man sei sich zufällig begegnet, die Frau sei auf dem Weg zu einer Bushaltestelle gewesen. Man habe sich gleich gut verstanden und einfach weitergelaufen. An mehreren Bushaltestellen vorbei - er habe das Gefühl gehabt, dass es die Zufallsbekanntschaft nicht eilig gehabt habe mit der Heimreise. „Ich hatte gleich das Gefühl, sie total lieb zu haben“, spricht der Angeklagte über eine „besondere Verbindung“ zu der Frau, die ihn später wegen der Vergewaltigung anzeigte. Er habe sich im „Maximalrausch der Gefühle“ befunden und sei gleichermaßen „lattendicht“ gewesen. Der Extasy-Kick könne auch dazu geführt haben, dass er sich zu der Frau derart hingezogen gefühlt habe. Allerdings habe er zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, etwas gegen ihren Willen zu tun. In einem Gewerbegebiet, in dem beide zwischenzeitlich gestrandet waren, sei es zu sexuellen Annäherungen gekommen. Der Angeklagte sprach von Knutschen, Fummeln und von vermeintlich einvernehmlichen Oralverkehr. Dann habe er ihr so etwas gesagt wie: „Lass uns mal ficken“, ganz genau könne er sich daran nicht mehr erinnern. Damit sie nicht auf dem Boden liegen muss, habe sie sich dann die Jacke ausgezogen um sie unter sich auszubreiten. Es sei zum ungeschützten Sex gekommen, weil ihn das Kondom gestört habe. Lange habe der Geschlechtsverkehr nicht gedauert, die Frau sei davon nicht begeistert gewesen. Hinzu sei noch gekommen, dass sie wegen des fehlenden Kondoms ausgerastet sei und ihm gesagt habe, dass sei eine Vergewaltigung gewesen. Aus Frust habe er dann ihre Tasche mitgenommen und die Utensilien am Wegesrand entsorgt.